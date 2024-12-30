Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса
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- Володимир Коваль
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17:30, 30 грудня, 2024
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Сьогодні, 30 грудня, на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» пройшов захід з приводу закінчення навчання майбутніх водіїв тролейбуса.
Дипломи про закінчення курсів отримали 24 випускника, що є рекордом для комунального підприємтсва, передає кореспондент «МикВісті».
Директор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана подякував випускникам за навчання та привітав їх із закінченням курсів.
— Хочу всіх привітати і сказати, що ви зможете поповнити велику родину електротранспорту. Сподіваюсь, що завдяки вам наше підприємство буде розвиватись, — сказав Юрій Сметана.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич приєднався до привітань та пообіцяв випускникам гідну заробітню плату на підприємстві.
— Дякую вам за те, що ви закінчили навчання. Бережіть своє здоровʼя, адже від нього залежить і здоровʼя ваших пасажирів. Бажаю вам натхнення у вашій нелегкій роботі. Будемо раді вас бачити в сімʼї «Миколаївелектротранс» та забезпечимо вас потужною заробітньою платою, — привітав випускників Олександр Сєнкевич.
Зазначається, що всі випускники зможуть працевлаштуватися на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».
Раніше стало відомо про графік роботи комунального транспорту на новорічні свята.
Нагадаємо, профільний заступник міського голови Юрій Андрієнко в коментарі «МикВісті» зазначив, що зараз на маршруті №79 працює чотири автобуси з причин обмеженої кількості транспорту є брак водіїв. За словами Юрія Андрієнка, навчання нових працівників потребує значних ресурсів і тривалого часу. Очікується, що проблему з кадрами вдасться частково вирішити до кінця січня 2025 року.
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