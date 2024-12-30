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Рекордна кількість випускників: у «Миколаївелектротранс» закінчили навчання майбутні водії тролейбуса

Миколаївський тролейбус. Фото: МикВістіМиколаївський тролейбус. Фото: МикВісті

Сьогодні, 30 грудня, на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» пройшов захід з приводу закінчення навчання майбутніх водіїв тролейбуса. 

Дипломи про закінчення курсів отримали 24 випускника, що є рекордом для комунального підприємтсва, передає кореспондент «МикВісті».

Директор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана подякував випускникам за навчання та привітав їх із закінченням курсів.

— Хочу всіх привітати і сказати, що ви зможете поповнити велику родину електротранспорту. Сподіваюсь, що завдяки вам наше підприємство буде розвиватись, — сказав Юрій Сметана.

Директор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: МикВістіДиректор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич приєднався до привітань та пообіцяв випускникам гідну заробітню плату на підприємстві.

— Дякую вам за те, що ви закінчили навчання. Бережіть своє здоровʼя, адже від нього залежить і здоровʼя ваших пасажирів. Бажаю вам натхнення у вашій нелегкій роботі. Будемо раді вас бачити в сімʼї «Миколаївелектротранс» та забезпечимо вас потужною заробітньою платою, — привітав випускників Олександр Сєнкевич.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: МикВістіМиколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Зазначається, що всі випускники зможуть працевлаштуватися на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Раніше стало відомо про графік роботи комунального транспорту на новорічні свята.

Нагадаємо, профільний заступник міського голови Юрій Андрієнко в коментарі «МикВісті» зазначив, що зараз на маршруті №79 працює чотири автобуси з причин обмеженої кількості транспорту є брак водіїв. За словами Юрія Андрієнка, навчання нових працівників потребує значних ресурсів і тривалого часу. Очікується, що проблему з кадрами вдасться частково вирішити до кінця січня 2025 року.

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