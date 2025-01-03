  • пʼятниця

    3 січня, 2025

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі відкрили пункти прийому новорічних ялинок: адреси та графік роботи

Продаж живих ялинок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Продаж живих ялинок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

В Одесі містяни можуть здати новорічні ялинки. У різних районах міста запрацювали 34 пункти прийому. 

Про це повідомили у пресслужбі міської ради. 

Прийом ялинок триватиме до 31 січня, щоденно з 8:00 до 17:00. Зазначається, що організацією пунктів прийому займаються сім комунальних підприємств і одна керуюча компанія. 

Перелік адрес, куди можна принести ялинку:

КП «ЖКС «Порто-Франківський»:

  •  просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;
  •  вул. Канатна, 19-21;
  •  вул. В. Арнаутська,18;
  •  просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;
  •  вул. Олександра Кутузакія, 28;
  •  вул. Десятого квітня, 2;
  •  вул. Ніжиньска, 28;
  •  вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4. 

КП «ЖКС «Фонтанський»:  

  •  вул. М. Арнаутська, 7;
  •  вул. В. Арнаутська, 83;
  •  вул. Транспортна, 8а;
  •  просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;
  •  вул. Педагогічна,46а;
  •  вул. Тираспольська, 13.  

КП «ЖКС «Хмельницький»:

  •  вул. Балківська, 199;
  •  вул. Середня, 47;
  •  вул. Болгарська, 16;
  •  вул. Б. Хмельницького, 64. 

КП «ЖКС «Черьомушки»:

  •  вул. Евгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
  •  вул. Космонавтов, 68;
  •  вул. Івана та Юрія Лип, 38а.  

КП «ЖКС «Вузівський»:

  •  вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
  •  вул. Варненська, 5/2;
  •  просп. Небесної Сотні, 4;
  •  вул. Героїв Крут, 3. 

КП «ЖКС «Чорноморський»:

  •  просп. Небесної сотні, 83;
  • вул. Ак. Корольова, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а. 

КП «ЖКС «Пересипський»:

  • вул. Отамана Чепіги, 9;
  • вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна, 6.

КК «Клевер»:

  • вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
  • вул. Академіка Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині у 2024 році виростили більше 15 тисяч хвойних дерев на продаж. Це один з найнижчих показників по країні.  

Останні новини про: Одеса

Японія передала Одесі нову техніку для комунальників
В Одесі демонтували пам’ятник Висоцькому
На Одещині курсуватимуть модернізовані електропоїзди
Реклама

Читайте також:

новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко

Останні новини про: Одеса

На Одещині курсуватимуть модернізовані електропоїзди
В Одесі демонтували пам’ятник Висоцькому
Японія передала Одесі нову техніку для комунальників

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло понад чотирьох тисяч пожеж, загинули 70 людей

У Вознесенську в тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст

5 годин тому

В Одесі через вибух павербанка у квартирі вибило вхідні двері та вікна

Головне сьогодні