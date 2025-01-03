В Одесі відкрили пункти прийому новорічних ялинок: адреси та графік роботи
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- Світлана Іванченко
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14:46, 03 січня, 2025
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В Одесі містяни можуть здати новорічні ялинки. У різних районах міста запрацювали 34 пункти прийому.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Прийом ялинок триватиме до 31 січня, щоденно з 8:00 до 17:00. Зазначається, що організацією пунктів прийому займаються сім комунальних підприємств і одна керуюча компанія.
Перелік адрес, куди можна принести ялинку:
КП «ЖКС «Порто-Франківський»:
- просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;
- вул. Канатна, 19-21;
- вул. В. Арнаутська,18;
- просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;
- вул. Олександра Кутузакія, 28;
- вул. Десятого квітня, 2;
- вул. Ніжиньска, 28;
- вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.
КП «ЖКС «Фонтанський»:
- вул. М. Арнаутська, 7;
- вул. В. Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;
- вул. Педагогічна,46а;
- вул. Тираспольська, 13.
КП «ЖКС «Хмельницький»:
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б. Хмельницького, 64.
КП «ЖКС «Черьомушки»:
- вул. Евгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
- вул. Космонавтов, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
КП «ЖКС «Вузівський»:
- вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- вул. Героїв Крут, 3.
КП «ЖКС «Чорноморський»:
- просп. Небесної сотні, 83;
- вул. Ак. Корольова, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а.
КП «ЖКС «Пересипський»:
- вул. Отамана Чепіги, 9;
- вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна, 6.
КК «Клевер»:
- вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
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