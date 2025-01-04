У Вознесенську запровадили безготівкову оплату у міському транспорті. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенську з 1 січня на всіх маршрутах міського транспорту запрацювала система безготівкової оплати проїзду.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

«Впровадження безготівкової системи оплати дозволяє точно визначати обсяг пільгових перевезень і забезпечує прозорі розрахунки між місцевим бюджетом та перевізниками. Це не погіршує права пільговиків, а навпаки, сприяє більш справедливим і чітким розрахункам», — запевняють у мерії.

При цьому мешканців попереджають, що водії автобусів не можуть повертати кошти безпосередньо на місці. У таких випадках передбачена спеціальна процедура повернення.

У Вознесенську запровадили безготівкову оплату у міському транспорті. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради У Вознесенську запровадили безготівкову оплату у міському транспорті. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради У Вознесенську запровадили безготівкову оплату у міському транспорті. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Жителів міста просять із розумінням поставитися до можливих труднощів у перші дні використання валідаторів. Якщо виникнуть проблеми з оплатою чи списанням повної вартості проїзду, можна звертатися за технічною підтримкою за телефоном: 0800300844.

Раніше повідомлялось, що в міських автобусах КП «Миколаївпастранс» з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою.