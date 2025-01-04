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Липень був найжаркішим місяцем 2024 року у Миколаєві: зафіксовано 11 температурних рекордів

Екстремальна спека в Миколаєві у липні 2024, фото МикВістіЕкстремальна спека в Миколаєві у липні 2024, фото МикВісті

У Миколаєві на липень 2024 року припало 11 температурних рекордів.

Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.

Зазначається, що у середньому протягом року погода була теплішою, ніж зазвичай, а саме помісячно:

  • Січень: Середньомісячна температура спостерігалася на 3 градуси вище норми. Максимальна температура досягала +14°C...+16°C. Мінімальні температури були невеликими;
  • Лютий: Температура була на 6°C вище норми. Максимальні температури також сягали +14...+16°C;
  • Березень: Температуру зафіксували на +5°C...6°C градусів вище норми. Мінімальні температури досягали -6°C;
  • Квітень: Температура була на 5°C вище норми. Максимальні температури досягали 29°C;
  • Травень: Температура була в межах норми через заморозки.
  • Червень: Температура спостерігалася у межах норми;
  • Липень: Температура коливалася на 4°C вище звичайної. Це місяць, коли було встановлено найбільшу кількість рекордів — 11. Абсолютний максимум спостерігався 16 липня — 41,6°C;
  • Серпень: Температуру зафіксували на 3°C вище норми;
  • Вересень: Температура була на 4°C вище, ніж зазвичай;
  • Жовтень: Температура була на 3°C вище норми;
  • Листопад і грудень: Температура коливалася у межах норми.

За словами чергової синоптикині Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамари Волошиної в Миколаєві весь рік трималась аномально тепла погода.

— В цілому, можна сказати, рік був аномально теплим. Можливо, липень нам взагалі здався зовсім спекотним, тому що висока температура була цілий тиждень, — розповіла Тамара Волошина.

У 2023 році температурні рекорди у  Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

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