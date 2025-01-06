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У Херсоні відсутні камери автофіксації: всі знищені під час окупації

Камера автофіксації. Фото: МВСКамера автофіксації. Фото: МВС

На початку 2022 року в Херсоні встановили чотири камери автофіксації, але всі вони були знищені російською армією під час окупації міста. Нові камери не встановлювалися і наразі не планують.

Про це повідомили в Нацполіції в Херсонській області, спростувавши чутки про встановлення нових комплексів автофіксації.

«Інформація не відповідає дійсності. Станом на початок 2022 року в Херсоні було встановлено 4 камери автофіксації і всі вони були знищені ворогом під час окупації. Нових камер встановлено не було. І не планувалось», — говориться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що розташування всіх комплексів можна переглянути на порталі МВС. Мешканців закликають довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, що з 21 грудня на дорогах України патрульні починають використовувати прилади TruCAM ще на 51 новій ділянці. На Миколаївщині радари використовуватимуть лише на окремих відрізках трас.

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