У 2025 році в Одесі зʼявляться поштомати «Укрпошти»

Головне відділення «Укрпошти». Ілюстративне фото: Shutterstock

У першому кварталі 2025 року «Укрпошта» розпочинає встановлення перших поштоматів у Києві та Одесі.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський під час телемарафону.

Серед інших нововведень «Укрпошта» також планує оновити мобільний додаток та відкрити новий міжнародний сортувальний центр.

«Поштомати з’являться, з'являться в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру», — сказав гендиректор.

Як зазначив Смілянський, у грудні 2024 року «Укрпошта» зафіксувала рекордну кількість міжнародних посилок, зокрема з Китаю.

«Наші громадяни дуже активно замовляють товари», — зазначив він.

Раніше «Укрпошта» відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі. Він дозволить швидше обробляти й доставляти відправлення для всього півдня України.