  • середа

    8 січня, 2025

  • 6.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2025 році в Одесі зʼявляться поштомати «Укрпошти»

Головне відділення «Укрпошти». Ілюстративне фото: ShutterstockГоловне відділення «Укрпошти». Ілюстративне фото: Shutterstock

У першому кварталі 2025 року «Укрпошта» розпочинає встановлення перших поштоматів у Києві та Одесі.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський під час телемарафону.

Серед інших нововведень «Укрпошта» також планує оновити мобільний додаток та відкрити новий міжнародний сортувальний центр.

«Поштомати з’являться, з'являться в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру», — сказав гендиректор.

Як зазначив Смілянський, у грудні 2024 року «Укрпошта» зафіксувала рекордну кількість міжнародних посилок, зокрема з Китаю.

«Наші громадяни дуже активно замовляють товари», — зазначив він.

Раніше  «Укрпошта» відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі. Він дозволить швидше обробляти й доставляти відправлення для всього півдня України.

Останні новини про: Укрпошта

«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток, — Смілянський
«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»
Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Усика
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Володимир Коваль
новини

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Укрпошта

Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Усика
«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»
«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток, — Смілянський

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

У 2024 році Миколаївщина сплатила до бюджету ₴3,4 млрд ПДВ

2 години тому

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Головне сьогодні