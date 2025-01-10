Минулоріч українські міста отримали 34 тролейбуси, більшість надійшла у Миколаїв

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс» у квітні 2024 року. Фото: «МикВісті»

За минулий 2024 рік Миколаїв отримав 19 тролейбусів профінансовані спільно позикою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та грантом уряду Данії.

Про це повідомляє Alltransua.

Загалом за 2024 рік українські міста отримали всього 34 тролейбуси, що стало найменшою кількістю отриманих машин після 2009 року (31 тролейбус).

З 34 отриманих тролейбусів, 28 були новими, тоді як 6 — вживані. Більшість нових тролейбусів минулого року були отримані Миколаєвом: це 19 машин PTS T123, профінансовані спільно позикою ЄБРР та грантом уряду Данії.

Ще 9 нових тролейбусів отримали Вінниця (PTS T123, 5 штук) та Чернігів (Еталон Т122, 4 штук) за бюджетні кошти.

Інфографіка Alltransua.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року до Миколаєва прибули перші три тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» планує придбати ще 9 тролейбусів з автономним ходом за грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку.