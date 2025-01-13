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У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок 28 грудня. Фото архів: «МикВісті»Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок 28 грудня. Фото архів: «МикВісті»

У Миколаєві планують створити реєстр проєктів із відновлення будівель і споруд, що постраждали через війну.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Метою створення такого реєстру є облік проєктів відновлення, забезпечення відкритого доступу до інформації для мешканців міста та покращення процесу прийняття рішень.

Реєстр працюватиме як частина геоінформаційної системи міста і міститиме дані про типи робіт, бюджети, джерела фінансування та строки реалізації кожного проєкту. 

Управління капітального будівництва міської ради відповідатиме за ведення реєстру та оновлення даних. Водночас внутрішні користувачі, такі як комунальні підприємства й органи влади, отримають окремий доступ для внесення та редагування інформації. 

Щоб гарантувати актуальність і достовірність інформації, її верифікація проводитиметься щомісяця. Усі зміни вноситимуть в реєстр не пізніше ніж через п’ять робочих днів після події, а перевірка даних на відповідність буде здійснюватися системно.

Нагадаємо, що з червня 2024 року у Миколаєві запрацювала мапа гуманітарної допомоги, яку громада отримує з початком повномасштабного вторгнення. Також на цьому сайті публікуються актуальні новини щодо отримання гуманітарної допомоги, інформація про партнерів міста та про те, якими є термінові потреби у Миколаєва.

Варто зазначити, що Миколаїв — єдине місто в Україні, що запровадило моніторинг міжнародної допомоги, яку партнери передають на міську адміністрацію.

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