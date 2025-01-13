За час окупації у заповіднику «Асканія-Нова» вигоріло понад 7 тисяч га територій

Асканія Нова. Фото: Міндовкілля

За період окупації росіянами лівобережжя Херсонщини у біосферному заповіднику «Асканія-Нова» вигоріло 7 тисяч 109 гектарів території.

Про це вказано у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2025 рік.

Зазначається, що після окупації заповідника, там сталося 69 пожеж. Таку інформацію вдалось дізнатись завдяки дистанційному моніторингу.

«Згідно з узагальненими даними дистанційного моніторингу вигоріло 7109,0 гектарів території, у тому числі: 2208,6 гектарів природного ядра, 4846,9 гектарів агроландшафтів (рілля, перелоги та лісосмуги). Значна шкода наноситься тваринам, адже активні бойові дії припали на сезон тиші, період розмноження диких тварин, що призведе до скорочення багатьох популяцій», — йдеться у дркументі.

Також зазначається, що з колекції зоологічного парку «Асканія-Нова» до Криму вивезли 3 особини сірої української породи великої рогатої худоби та сукупно 12 особин зебри Чапмана.

Окупанти взяли під контроль «Асканію-Нову» 24 лютого 2022 року та призначили новим директором колаборанта Дмитра Мещерякова. А у грудні 2024 року установу перереєстрували у РФ. Раніше у біосферному заповіднику проживало понад 3 тисячі видів тварин. В основному там розводили копитних.

У травні 2024 року повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» майже втрачене колекція кафрського буйвола через халатність окупаційної влади.