На Одещині у 2024 році зареєстрували понад три тисячі електромобілів
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- Марія Хаміцевич
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16:41, 15 січня, 2025
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У 2024 році автопарк Одеської області поповнився 3025 електромобілями. Більшість із них (76%) становлять вживані авто.
За кількістю реєстрацій електрокарів Одещина увійшла до п’ятірки лідерів серед регіонів України, повідомляє «Укравтопром».
Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю в області залишається Nissan Leaf. Його популярність пояснюється доступністю ціни та надійністю, що приваблює мешканців регіону.
Загалом в Україні у 2024 році зареєстровано 51 700 електромобілів. Лідерами за кількістю реєстрацій стали Львівська область (7314 авто), Київ (6618 авто) та Київська область (3907 авто).
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
Слід зазначити, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.
В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.
До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.
Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.