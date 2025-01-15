На Одещині у 2024 році зареєстрували понад три тисячі електромобілів, фото: autogeek.com.ua

У 2024 році автопарк Одеської області поповнився 3025 електромобілями. Більшість із них (76%) становлять вживані авто.

За кількістю реєстрацій електрокарів Одещина увійшла до п’ятірки лідерів серед регіонів України, повідомляє «Укравтопром».

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю в області залишається Nissan Leaf. Його популярність пояснюється доступністю ціни та надійністю, що приваблює мешканців регіону.

Загалом в Україні у 2024 році зареєстровано 51 700 електромобілів. Лідерами за кількістю реєстрацій стали Львівська область (7314 авто), Київ (6618 авто) та Київська область (3907 авто).

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Нагадаємо, що у жовтні 2024 року український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

Слід зазначити, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.