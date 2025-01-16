  • четвер

    16 січня, 2025

  • 2.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 2.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ворог хоче нас знищити, нам потрібно міцно стояти на ногах, навіть якщо ноги ампутовані», — Пінчук про центр реабілітації військових

Бізнесмен Віктор Пінчук на конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік. Фото: «МикВісті»Бізнесмен Віктор Пінчук на конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік. Фото: «МикВісті»

Український бізнесмен Віктор Пінчук під час презентації центру психологічної підтримки для військових та їх родин заявив, що ворог прагне не лише фізично знищити українців, а й зламати їх морально, тому попри втрату кінцівок, українські військові повинні залишатися сильними духом і «міцно стояти на ногах».

Про це йдеться у сюжеті Факти ICTV.

Віктор Пінчук, який разом з дружиною Оленою розповів, що перший центр з психологічної підтримки військових буде відкрито в Дніпрі, а загалом планується створити 25 таких закладів по всій країні. 

— Українці дуже потужна нація. Ворог хоче нас знищити, але нічого не вдалося. Нам дуже потрібно міцно стояти на ногах, навіть якщо ноги ампутовані. Коли я говорю треба міцно стояти на ногах, то це тут (у голові, — прим.) Треба бути дуже сильним духом, — сказав Віктор Пінчук

Нагадаємо, з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових. Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів.

Раніше, Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень.

Читайте також ​​статтю «МикВісті» «Місто бар’єрів: Чи готовий Миколаїв до сучасних викликів?».

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба
Російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені
На Полтавщині уламки безпілотників пошкодили енергетичні об'єкти
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

На Полтавщині уламки безпілотників пошкодили енергетичні об'єкти
Російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені
Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови

Суддя з Одеси, підозрювана у хабарництві, мобілізувалась, але там її зловили на пияцтві

35 хвилин тому

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні