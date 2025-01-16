«Ворог хоче нас знищити, нам потрібно міцно стояти на ногах, навіть якщо ноги ампутовані», — Пінчук про центр реабілітації військових

Бізнесмен Віктор Пінчук на конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік. Фото: «МикВісті»

Український бізнесмен Віктор Пінчук під час презентації центру психологічної підтримки для військових та їх родин заявив, що ворог прагне не лише фізично знищити українців, а й зламати їх морально, тому попри втрату кінцівок, українські військові повинні залишатися сильними духом і «міцно стояти на ногах».

Про це йдеться у сюжеті Факти ICTV.

Віктор Пінчук, який разом з дружиною Оленою розповів, що перший центр з психологічної підтримки військових буде відкрито в Дніпрі, а загалом планується створити 25 таких закладів по всій країні.

— Українці дуже потужна нація. Ворог хоче нас знищити, але нічого не вдалося. Нам дуже потрібно міцно стояти на ногах, навіть якщо ноги ампутовані. Коли я говорю треба міцно стояти на ногах, то це тут (у голові, — прим.) Треба бути дуже сильним духом, — сказав Віктор Пінчук.

Нагадаємо, з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових. Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів.

Раніше, Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень.

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