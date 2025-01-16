У ДСНС заперечили мобілізацію половини своїх працівників

Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС

У мережі поширилася інформація про мобілізацію 50% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В ДСНС заперечили таку інформацію.

Про це повідомили у ДСНС України.

Там наголосили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. А працівники підрозділів оперативного реагування — пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо — заброньовані повним складом.

«Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто — ціною власного здоровʼя та життя. Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.