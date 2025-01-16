  • четвер

    16 січня, 2025

  • 2.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 2.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У ДСНС заперечили мобілізацію половини своїх працівників

Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС

У мережі поширилася інформація про мобілізацію 50% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В ДСНС заперечили таку інформацію.

Про це повідомили у ДСНС України.

Там наголосили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. А працівники підрозділів оперативного реагування — пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо — заброньовані повним складом.

«Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто — ціною власного здоровʼя та життя. Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.

Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови

Суддя з Одеси, підозрювана у хабарництві, мобілізувалась, але там її зловили на пияцтві

35 хвилин тому

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні