У ДСНС заперечили мобілізацію половини своїх працівників
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- Альона Коханчук
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11:39, 16 січня, 2025
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У мережі поширилася інформація про мобілізацію 50% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В ДСНС заперечили таку інформацію.
Про це повідомили у ДСНС України.
Там наголосили, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. А працівники підрозділів оперативного реагування — пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо — заброньовані повним складом.
«Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто — ціною власного здоровʼя та життя. Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.