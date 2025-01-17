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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Фото: «МикВісті»Де у Миколаєві 17 січня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 17 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Лазурна;
  • вул. Озерна;
  • вул. Курортна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. 5 Лінія;
  • вул. 5 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • Херсонське шосе
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Лінія;
  • вул. 9 Лінія;
  • вул. 10 Лінія;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. 6 Поздовжня;
  • вул. 7 Поздовжня.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Верхня;
  • вул. Романа Шухевича;
  • вул. Силікатна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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