Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Де у Миколаєві 17 січня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 17 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Спортивна;

вул. Лазурна;

вул. Озерна;

вул. Курортна.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. 5 Лінія;

вул. 5 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

Херсонське шосе

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 9 Лінія;

вул. 10 Лінія;

вул. Космонавтів;

вул. 6 Поздовжня;

вул. 7 Поздовжня.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Верхня;

вул. Романа Шухевича;

вул. Силікатна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.