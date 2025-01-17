Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 17 січня, 2025
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Сьогодні, 17 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Спортивна;
- вул. Лазурна;
- вул. Озерна;
- вул. Курортна.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. 5 Лінія;
- вул. 5 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- Херсонське шосе
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Лінія;
- вул. 9 Лінія;
- вул. 10 Лінія;
- вул. Космонавтів;
- вул. 6 Поздовжня;
- вул. 7 Поздовжня.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Верхня;
- вул. Романа Шухевича;
- вул. Силікатна.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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