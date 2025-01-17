Одеські прикордонники затримали трьох чоловіків у камуфляжі біля молдавського кордону

Прикордонники затримали киян у камуфляжі біля кордону з Молдовою, фото: ДПСУ

Прикордонники затримали групу киян, які вдягли камуфляж та намагалися потрапити до молдовського Придністров'я. Чоловікам загрожує штраф або адміністративний арешт.

Трьох чоловіків виявили за допомогою коптера, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Слід зазначити, що побачивши прикордонників, чоловіки почали тікати й не реагували на вимоги зупинитись. Військовослужбовцям довелося стріляти вгору, аби їх затримати, зазначили у ДПС.

З'ясувалося, що придбати тактичне екіпірування чоловікам порадив організатор подорожі. Він переконав клієнтів, що у камуфляжі, тактичних рукавицях та берцях вони будуть менш помітними. Кожен з військовозобов'язаних заплатив ділку по чотири тисячі доларів на криптогаманець.

Щодо киян склали протоколи одразу за двома адміністративними порушеннями — спробу незаконно перетнути кордон та втечу від прикордонників. Максимальне покарання за цими статтями — від 1,7 тисячі до 5,1 тисяч гривень штрафу або від 10 до 15 діб адміністративного арешту. Справи направили до суду.

Раніше на Кучурганському лимані Одеської області прикордонники затримали пасажирів надувного човна. Вони також намагалися перетнути кордон з молдавським Придністровʼям. Організатором схеми виявився росіянин.