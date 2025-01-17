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В Україні змінили тариф на світло для будинків з електроопаленням

В Україні знизили тариф на світло для будинків з електроопаленням/Фото: FreepikВ Україні знизили тариф на світло для будинків з електроопаленням/Фото: Freepik

Уряд ухвалив нову постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію. Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Він зазначив, що передбачено також пільговий тариф 2,64 грн для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

«Сьогодні ухвалюємо постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію за рахунок механізму ПСО. Тепер споживачі платитимуть за повним тарифом (4,32 грн за кВт/год.) лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тисячі кВт/год. Решту спожитої електроенергії оплатять за пільговим тарифом 2,64 грн», — повідомив він.  

Раніше повідомлялося, що жителі багатоквартирних будинків Снігурівської громади, які не газифіковані, отримають знижений тариф на електроенергію.

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