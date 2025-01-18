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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 18 січня, у Врадіївці Миколаївської області через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 14:00 за адресами:

  • вул. Залізнична;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Української Армії;
  • вул. Покровська;
  • вул. Котляревського;
  • вул. Правди;
  • вул. Л. Українки;
  • вул. Берліяна;
  • вул. Д. Дяченка;
  • вул. Козацька;
  • вул. Садова;
  • вул. Заводська;
  • вул. Визволення;
  • вул. Сонячна;
  • вул. Калинова;
  • вул. Лугова;
  • вул. Набережна;

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 10:00 за адресами:

  • вул. Героїв Врадіївщини;
  • вул. Привокзальна;
  • вул. Перемоги;
  • вул. Героїв України;
  • вул. Григорія Сковороди;
  • вул. Степана Бандери;
  • вул. Нестора Махно;
  • вул. Леоніда Каденюка;
  • вул. Торгова;
  • вул. Миколаївська;
  • вул. Незалежності;
  • вул. Паркова;
  • вул. Радісна;
  • вул. Магістральна;
  • вул. Шкільна;
  • вул. І. Франка;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Грушевського;
  • вул. Джерельна;

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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