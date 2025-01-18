Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 18 січня, 2025
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Сьогодні, 18 січня, у Врадіївці Миколаївської області через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 14:00 за адресами:
- вул. Залізнична;
- вул. Молодіжна;
- вул. Української Армії;
- вул. Покровська;
- вул. Котляревського;
- вул. Правди;
- вул. Л. Українки;
- вул. Берліяна;
- вул. Д. Дяченка;
- вул. Козацька;
- вул. Садова;
- вул. Заводська;
- вул. Визволення;
- вул. Сонячна;
- вул. Калинова;
- вул. Лугова;
- вул. Набережна;
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 10:00 за адресами:
- вул. Героїв Врадіївщини;
- вул. Привокзальна;
- вул. Перемоги;
- вул. Героїв України;
- вул. Григорія Сковороди;
- вул. Степана Бандери;
- вул. Нестора Махно;
- вул. Леоніда Каденюка;
- вул. Торгова;
- вул. Миколаївська;
- вул. Незалежності;
- вул. Паркова;
- вул. Радісна;
- вул. Магістральна;
- вул. Шкільна;
- вул. І. Франка;
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:
- вул. Грушевського;
- вул. Джерельна;
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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