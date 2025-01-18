Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 18 січня, у Врадіївці Миколаївської області через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 до 14:00 за адресами:

вул. Залізнична;

вул. Молодіжна;

вул. Української Армії;

вул. Покровська;

вул. Котляревського;

вул. Правди;

вул. Л. Українки;

вул. Берліяна;

вул. Д. Дяченка;

вул. Козацька;

вул. Садова;

вул. Заводська;

вул. Визволення;

вул. Сонячна;

вул. Калинова;

вул. Лугова;

вул. Набережна;

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Також електроенергія буде відсутня з 09:00 до 10:00 за адресами:

вул. Героїв Врадіївщини;

вул. Привокзальна;

вул. Перемоги;

вул. Героїв України;

вул. Григорія Сковороди;

вул. Степана Бандери;

вул. Нестора Махно;

вул. Леоніда Каденюка;

вул. Торгова;

вул. Миколаївська;

вул. Незалежності;

вул. Паркова;

вул. Радісна;

вул. Магістральна;

вул. Шкільна;

вул. І. Франка;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 09:00 до 17:00 за адресами:

вул. Грушевського;

вул. Джерельна;

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.