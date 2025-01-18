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На Миколаївщині з початку року зафіксували п’ять випадків сказу у тварин

На Миколаївщині з початку року зафіксували п’ять випадків сказу у тварин. Фото: pixabayНа Миколаївщині з початку року зафіксували п’ять випадків сказу у тварин. Фото: pixabay

З початку року у Миколаївській області зареєстрували п’ять випадків сказу тварин.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі у Миколаївській області.

У січні У Первомайську та селі Арбузинка, Первомайського району стався сказ у собак. Також зафіксували три випадки сказу у котів у селі Себине, Миколаївського району, селі Новогригорівка, Казанківської громади та селі Калинівка, Воскресенської громади.

«Працівниками структурних підрозділів ветеринарної медицини Лікарні проводяться заходи організаційного, профілактичного та санітарного напрямку, спрямованих на ліквідацію вогнища сказу на територіях, де введені карантинні обмеження», — йдеться у повідомленні.

Крім того, по області щеплюють тварин проти сказу. За тиждень щеплено 81 собаку та 75 котів.

Нагадаємо, в минулому році в Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.

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