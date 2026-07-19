 У двох громад Миколаївщини виявили порушення якості питної води

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Головна Новини Інциденти 20:18, 19 липня, 2026

У двох громад Миколаївщини виявили порушення якості питної води

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У селах Казанківської та Снігурівської громад Миколаївської області виявили порушення якості питної води в об’єктах централізованого та нецентралізованого водопостачання.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що у червні фахівці зібрали інформацію про діяльність двох підприємств, які забезпечують питною водою жителів Казанківської селищної та Снігурівської міської громад, а також провели лабораторні дослідження.

Загалом було відібрано 54 зразки води для перевірки за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

За результатами досліджень відхилення від санітарних норм виявили:

  • за фізико-хімічними показниками — у 23 зразках (85%) із населених пунктів Казанківської громади (села Нововолодимирівка, Новогригорівка, Новолазарівка, Новофедорівка, Новоданилівка та Дмитрівка) і Снігурівської громади (села Новокондакове, Галаганівка, Бурханівка, Єлизаветівка, Трудолюбівка, Калинівка, Мирне, Васильки та Любимівка);
  • за мікробіологічними показниками — у шести зразках (22%) із населених пунктів Снігурівської громади: Новокондакового, Галаганівки, Калинівки, Трудолюбівки та Любимівки.

За підсумками перевірки Держпродспоживслужба надала суб'єктам господарювання та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо усунення виявлених порушень вимог санітарного законодавства.

Нагадаємо, під час чергового моніторингу якості води на пляжах і в рекреаційних зонах Миколаївської області фахівці виявили кишкову паличку та кишкові ентерококи у річці Бульбока в Кривому Озері. Водночас в інших перевірених водоймах, зокрема на пляжі «Намив», відхилень не зафіксували.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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