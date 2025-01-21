Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Де у Миколаєві 21 січня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Є. Логінова;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Курортна;

пров. 2 Парниковий;

вул. Привокзальна;

пров. 1 Парниковий;

пров. 3 Парниковий;

пров. 4 Парниковий;

вул. Біла;

Залізничне селище;

вул. Пластунська;

пров. Курортний;

Старий інвалідний хутір;

вул. Індустріальна;

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 13 Військова;

вул. 2 Набережна;

вул. 13 Воєнна;

вул. Безіменна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Сергія Гуссіді;

вул. Карʼєрна;

вул. 1 Екіпажна;

пров. 12 Військовий.

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. 2 Баштанський;

пров. 3 Баштанський;

пров. 4 Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній;

вул. 3 Поздовжня;

вул. 4 Поздовжня;

вул. В. Чорновола;

вул. Космонавтів;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 10 Поздовжня;

вул. 11 Поздовжня;

вул. 5 Лінія;

А проїзд;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 3 Лінія;

Б проїзд;

Г проїзд;

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.