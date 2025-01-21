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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Де у Миколаєві 21 січня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»Де у Миколаєві 21 січня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Курортна;
  • пров. 2 Парниковий;
  • вул. Привокзальна;
  • пров. 1 Парниковий;
  • пров. 3 Парниковий;
  • пров. 4 Парниковий;
  • вул. Біла;
  • Залізничне селище;
  • вул. Пластунська;
  • пров. Курортний;
  • Старий інвалідний хутір;
  • вул. Індустріальна;
  • пров. Дніпровської Чайки;
  • вул. 13 Військова;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 13 Воєнна;
  • вул. Безіменна;
  • вул. 2 Екіпажна;
  • вул. Сергія Гуссіді;
  • вул. Карʼєрна;
  • вул. 1 Екіпажна;
  • пров. 12 Військовий.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. 2 Баштанський;
  • пров. 3 Баштанський;
  • пров. 4 Баштанський;
  • пров. Наскрізний;
  • пров. Ясний;
  • пров. Крайній;
  • вул. 3 Поздовжня;
  • вул. 4 Поздовжня;
  • вул. В. Чорновола;
  • вул. Космонавтів;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 10 Поздовжня;
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. 5 Лінія;
  • А проїзд;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. 3 Лінія;
  • Б проїзд;
  • Г проїзд;

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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