Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 21 січня, 2025
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Сьогодні, 21 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Є. Логінова;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Курортна;
- пров. 2 Парниковий;
- вул. Привокзальна;
- пров. 1 Парниковий;
- пров. 3 Парниковий;
- пров. 4 Парниковий;
- вул. Біла;
- Залізничне селище;
- вул. Пластунська;
- пров. Курортний;
- Старий інвалідний хутір;
- вул. Індустріальна;
- пров. Дніпровської Чайки;
- вул. 13 Військова;
- вул. 2 Набережна;
- вул. 13 Воєнна;
- вул. Безіменна;
- вул. 2 Екіпажна;
- вул. Сергія Гуссіді;
- вул. Карʼєрна;
- вул. 1 Екіпажна;
- пров. 12 Військовий.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. 2 Баштанський;
- пров. 3 Баштанський;
- пров. 4 Баштанський;
- пров. Наскрізний;
- пров. Ясний;
- пров. Крайній;
- вул. 3 Поздовжня;
- вул. 4 Поздовжня;
- вул. В. Чорновола;
- вул. Космонавтів;
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 10 Поздовжня;
- вул. 11 Поздовжня;
- вул. 5 Лінія;
- А проїзд;
- вул. 12 Поздовжня;
- вул. 3 Лінія;
- Б проїзд;
- Г проїзд;
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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