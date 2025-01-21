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На підприємстві «Миколаївелектротранс» встановлять гібридну сонячну станцію

Облаштування на даху будівлі управління гібридної сонячної станції/ Фото: «Миколаївелектротранс»Облаштування на даху будівлі управління гібридної сонячної станції/ Фото: «Миколаївелектротранс»

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» реалізують проєкт з облаштування на даху будівлі управління гібридної сонячної станції.

Як повідомили на комунальному підприємстві, сонячну станцію буде змонтовано з 42 панелей і вона матиме запас потужності генерації близько 24 кВт.

Проєкт розрахований на три місяці — за цей час планується виконати всі монтажні роботи, а також продовжити роздачу води містянам вже з використанням альтернативних джерел електроенергії.

Згенерована електроенергія використовуватиметься для потреб управління, а також для безперебійної роботи стаціонарної точки очистки води.

«Зі стаціонарної точки, яка розташована на території підприємства, ми роздаємо воду тролейбусом та трамваєм далі по місту. Також з неї беруть воду жителі району, тому з цим проєктом ми зможемо бути ще більш стабільними у видачі води миколаївцям», — розповів директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

Проєкт «Підсилення енергонезалежності об'єктів критичної інфраструктури для продовження підтримки населення під час зимового періоду» реалізується за підтримки ГО «Молодь України» у партнерстві з DCA-NCA та фінансується Європейським Союзом.

Проект розрахований на три місяці/ Фото: «Миколаївелектротранс»Проект розрахований на три місяці/ Фото: «Миколаївелектротранс»
директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана/ Фото: «Миколаївелектротранс»директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана/ Фото: «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, що у вересні минулого року у Миколаєві для безперебійного водопостачання на станції видачі очищеної води по вулиці Колодязній ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило гібридну сонячну електростанцію.

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