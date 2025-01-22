Уряд виділив ₴1,65 млрд на модернізацію класів «Захисту України»
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- Альона Коханчук
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13:17, 22 січня, 2025
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Уряд виділив 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для шкільного предмета «Захист України».
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Обладнання закуповують для спеціальних навчальних осередків, які оснастять сучасною технікою для опанування практичних навичок учнями 5-10 шкіл. Громади витратили майже третину виділених на цю мету коштів – 507 мільйонів гривень. За ці кошти придбали:
- 460 інтерактивних тирів;
- 2000 симуляторів польотів на дронах;
- манекени для надання домедичної допомоги;
- бронежилети;
- каски та протигази;
- макети гранат, автоматів, пістолетів і мін тощо.
- Найбільше коштів на обладнання для уроків «Захист України» витратили такі області:
- Київська – 79,7 мільйона гривень;
- Львівська – 42,9 мільйона гривень;
- Івано-Франківська – 42,3 мільйона гривень;
- Житомирська – 34,3 мільйона гривень;
- Одеська – 32,4 мільйона гривень;
- Тернопільська – 30,1 мільйона гривень;
- Хмельницька – 29,9 мільйона гривень;
- Чернігівська – 27,5 мільйона гривень;
- Дніпропетровська – 24,8 мільйона гривень;
- Вінницька – 22,1 мільйона гривень.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України».
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