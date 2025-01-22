Уряд виділив ₴1,65 млрд на модернізацію класів «Захисту України»

Центр для вивчення предмета «Захист України» в Одесі/ фото: Геннадій Труханов

Уряд виділив 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для шкільного предмета «Захист України».

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Обладнання закуповують для спеціальних навчальних осередків, які оснастять сучасною технікою для опанування практичних навичок учнями 5-10 шкіл. Громади витратили майже третину виділених на цю мету коштів – 507 мільйонів гривень. За ці кошти придбали:

460 інтерактивних тирів;

2000 симуляторів польотів на дронах;

манекени для надання домедичної допомоги;

бронежилети;

каски та протигази;

макети гранат, автоматів, пістолетів і мін тощо.

Найбільше коштів на обладнання для уроків «Захист України» витратили такі області:

Київська – 79,7 мільйона гривень;

Львівська – 42,9 мільйона гривень;

Івано-Франківська – 42,3 мільйона гривень;

Житомирська – 34,3 мільйона гривень;

Одеська – 32,4 мільйона гривень;

Тернопільська – 30,1 мільйона гривень;

Хмельницька – 29,9 мільйона гривень;

Чернігівська – 27,5 мільйона гривень;

Дніпропетровська – 24,8 мільйона гривень;

Вінницька – 22,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України».