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Уряд виділив ₴1,65 млрд на модернізацію класів «Захисту України»

Центр для вивчення предмета «Захист України» в Одесі/ фото: Геннадій ТрухановЦентр для вивчення предмета «Захист України» в Одесі/ фото: Геннадій Труханов

Уряд виділив 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для шкільного предмета «Захист України».

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Обладнання закуповують для спеціальних навчальних осередків, які оснастять сучасною технікою для опанування практичних навичок учнями 5-10 шкіл. Громади витратили майже третину виділених на цю мету коштів – 507 мільйонів гривень. За ці кошти придбали:

  • 460 інтерактивних тирів;
  • 2000 симуляторів польотів на дронах;
  • манекени для надання домедичної допомоги;
  • бронежилети;
  • каски та протигази;
  • макети гранат, автоматів, пістолетів і мін тощо.
  • Найбільше коштів на обладнання для уроків «Захист України» витратили такі області:
  • Київська – 79,7 мільйона гривень;
  • Львівська – 42,9 мільйона гривень;
  • Івано-Франківська – 42,3 мільйона гривень;
  • Житомирська – 34,3 мільйона гривень;
  • Одеська – 32,4 мільйона гривень;
  • Тернопільська – 30,1 мільйона гривень;
  • Хмельницька – 29,9 мільйона гривень;
  • Чернігівська – 27,5 мільйона гривень;
  • Дніпропетровська – 24,8 мільйона гривень;
  • Вінницька – 22,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України».

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