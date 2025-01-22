Штурмовий батальйон «ТАВР» запрошує новобранців
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- Світлана Іванченко
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18:36, 22 січня, 2025
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Штурмовий батальйон «ТАВР» об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «ЛЮТЬ» оголошує набір вмотивованих та патріотичних українців, які готові долучитися до боротьби за звільнення України.
Що пропонує підрозділ?
- Службу в бойових підрозділах національної поліції.
- Пріоритет в задіяні безпілотних технологій для знищення ворога.
- Забезпечення одне з найкращих в секторі оборони.
- Можливість вибрати спеціальність.
- Проведення повноцінного навчання.
- Повний соціальний захист поліцейського.
- Можливість після перемоги України продовжити службу в лавах національної поліції.
- Професійне командування та бойове братерство.
Контакти для отримання детальної інформації: (067) 515 21 56, (050) 991 41 56.
Нагадаємо, що у 19-му Миколаївському полку Національної гвардії України показали, як інструктори навчають та вдосконалюють бойові навички військовослужбовців.
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