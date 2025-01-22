Штурмовий батальйон «ТАВР» запрошує новобранців

Штурмовий батальйон «ТАВР» об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «ЛЮТЬ» оголошує набір вмотивованих та патріотичних українців, які готові долучитися до боротьби за звільнення України.

Бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Фото: пресслужба бригади Бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Фото: пресслужба бригади Бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Фото: пресслужба бригади

Що пропонує підрозділ?

Службу в бойових підрозділах національної поліції.

Пріоритет в задіяні безпілотних технологій для знищення ворога.

Забезпечення одне з найкращих в секторі оборони.

Можливість вибрати спеціальність.

Проведення повноцінного навчання.

Повний соціальний захист поліцейського.

Можливість після перемоги України продовжити службу в лавах національної поліції.

Професійне командування та бойове братерство.

Контакти для отримання детальної інформації: (067) 515 21 56, (050) 991 41 56.

Нагадаємо, що у 19-му Миколаївському полку Національної гвардії України показали, як інструктори навчають та вдосконалюють бойові навички військовослужбовців.