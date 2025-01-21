Миколаївські гвардійці показали, як інструктори проводять тренування

Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ

У 19-му Миколаївському полку Національної гвардії України показали, як інструктори навчають та вдосконалюють бойові навички військовослужбовців.

Зазначається, що особливістю підготовки є те, що інструктори передають досвід, здобутий у реальних бойових умовах.

«Досвід інструкторів Нацгвардії — це життєвий досвід, який вони здобули на полі бою. Вони бачили смерть зблизька, відчували на собі тягар відповідальності за життя інших людей. Інструктор — це наставник, який здатний знайти підхід до кожного бійця, навчити їх працювати як єдине ціле», — говориться в повідомленні.

Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ

Інструктор із позивним Малюк розповів, що його завдання — підготувати бійців до складних ситуацій.

«На навчаннях я намагаюсь передати бійцям усе, що знаю. Ставлюся до них вимогливо, адже вони мають розуміти: тут і зараз є я — той, хто підкаже і допоможе. Але на полі бою інструктора поруч не буде. Там залишаться лише знання, які вони здобули під час тренувань», — розповів він.

Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ Інструктори проводять навчання нацгвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк НГУ

Раніше, миколаївські гвардійці показали, як відточують навички ведення ближнього бою в умовах міської забудови. Для максимальної реалістичності під час тренувань використовують лазертаг.