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Танкісти миколаївського полку показали кадри тренувань з трофейним Т-62

Трофейний Т-62М 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку НГУ, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТрофейний Т-62М 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку НГУ, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Танкісти 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України показали кадри з тренування на Т-62М для використання в бойових діях.

Про це повідомили у пресслужбі полку.

На зображенні видно, що башта танка по всьому периметру, за винятком передньої частини з додатковими блоками композитної броні, була посилена навісним динамічним захистом. Також башта оснащена масивною кліткою для захисту від ударів FPV дронів. Над моторно-трансмісійним відсіком встановлена невідома конструкція, прикрита маскувальною сіткою, ймовірно для розсіювання тепла від двигуна, що знижує помітність танка в тепловізорах.

Кадри з тренувань полку, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУКадри з тренувань полку, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Кадри з тренувань полку, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУКадри з тренувань полку, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Кадри з тренувань полку, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУКадри з тренувань полку, фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

В полку зазначають, бійці керують важкими машинами вагою понад 40 тонн, де кожна секунда може визначати результат бою. Командир взводу з позивним «Гугл» наголошує: танк — це найнебезпечніша ціль на полі бою.

— Наше завдання – навчитися бути більш маневреними, швидшими та ще ефективніше знищувати ворога. Ми танкісти, і ми знаємо свою справу, тому тим, хто стоїть проти нас, варто нас остерігатися, – говорить командир.

Тренування проходять у складних умовах, що імітують реальні бойові дії, з особливою увагою до швидкості та точності. Танк, як символ захисту, стає щитом і мечем для піхоти, захищаючи та підтримуючи війська в боях.

Нагадаємо, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як нищать російський танк.

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