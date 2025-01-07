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«Кожен хибний крок може коштувати життя»: як тренуються миколаївські гвардійці

Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Миколаївські гвардійці показали, як відточують навички ведення ближнього бою в умовах міської забудови. Для максимальної реалістичності під час тренувань використовують лазертаг.

За словами бійців 19-го Миколаївського полку Національної гвардії України, важлива швидкості, точність та злагодженість. 

«Кожен рух тут має значення, адже ціна помилки може бути занадто високою. Уявіть сценарій: ворог проривається, намагаючись захопити будівлю чи транспортний засіб. Як відреагувати? Хто контролює ситуацію? У таких умовах рішення потрібно приймати за долі секунди», — зазначають у підрозділі.

Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Гвардійці жартують, що такі тренування нагадують популярну гру Counter-Strike, але з принциповою різницею — у реальному житті немає кнопки «перезапустити».

«Кожен хибний крок тут може коштувати життя», — впевнений інструктор із позивним Добряк.

Для досягнення максимальної реалістичності під час тренувань використовується сучасна система лазертагу. Вона відстежує помилки кожного учасника, допомагаючи швидко ідентифікувати слабкі місця та виправляти їх.

Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Тренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУТренування миколаївських гвардійців. Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Раніше повідомлялось, що військовослужбовців 19-го Миколаївського полку Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України нагородили за успішне виконання бойових завдань у Донецькій області.

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