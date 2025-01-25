Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Де у Миколаєві 25 січня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 25 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 6 Слобідська;

вул. Погранична;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Кобера;

вул. Хоменка.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.