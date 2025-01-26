  • неділя

    26 січня, 2025

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 26 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Зелена;
  • пров. Зелений;
  • пров. Виноградний;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Купорна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Марія Хаміцевич
новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук
новини

Директор «Миколаївських парків» відповів, як збільшення бюджету з 8 до 150 млн грн змінило роботу КП

Юлія Бойченко
новини

В ДЖКГ Миколаєва провели техобстеження будинку на Шнеєрсона, який вкрився тріщинами

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі