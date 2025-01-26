Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 26 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Зелена;

пров. Зелений;

пров. Виноградний;

вул. 2 Набережна;

вул. Купорна.