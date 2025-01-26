В Одесі зустріли врятованих з єменського полону моряків, фото: ГУР МО

У суботу, 25 січня, в Одесі рідні зустріли врятованих з єменського полону українських моряків. Звільнити їх вдалося завдяки операції ГУР МО та МЗС України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як відомо, напередоднi Міністерство закордонних справ та ГУР Міноборони провели спільну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків, які були на судні Galaxy Leader.

«Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху ― про нас знають, нас повернуть», ― сказав звільнений з полону Віталій.

Зустріч моряків з сім’ями відбулась в будівлі обласної військово-цивільної адміністрації.

«Те, що сьогодні відбулось ― результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Спецоперацію реалізовано за дорученням Президента України та завдяки всебічній підтримці Королівського Офісу Султанату Оман», ― зазначила представниця ГУР МОУ Ольга Мосьондз.

В Одесі зустріли врятованих з єменського полону моряків, фото: ГУР МО В Одесі зустріли врятованих з єменського полону моряків, фото: ГУР МО В Одесі зустріли врятованих з єменського полону моряків, фото: ГУР МО

Раніше також повідомлялось, що вдалося звільнити з російського полону восьмеро миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».