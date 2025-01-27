У Миколаєві понад 70 будинків залишились без опалення

Ряд будинків залишились без опалення. Фото: "МикВісті"

У понеділок, 27 січня, ряд будинків залишились без опалення через ремонтні роботи.

Про це повідомили у Миколаївській ТЕЦ.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт, тимчасово відкобчили подачу тепла з 03:00 27 січня до 22:00 27 січня за наступними адресами:

вулиця Колодязна, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22

вулиця Колодязна, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 11, 13А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41

вулиця 6-а Слобідська,1, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11

вулиця Марка Кропивницького (Потьомкінська), 131А, 131Б, 131В, 141, 143, 143А, 145, 145А, 147, 147А, 149, 153, 154, 155

проспект Центральний, 152, 152А, 158, 160, 162, 166, 184, 186

вулиця 3-а Слобідська, 28, 26, 24, 30

провулок Центральний, 171, 173, 177, 179, 181, 183

вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова), 110, 110Б, 110А, 112

вулиця 3-а Слобідська, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А

провулок Центральний, 161, 159, 157, 149, 151, 153, 155, 151А

вулиця 3-а Слобідська, 19, 49, 51, 51А, 51Б, 57

вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова), 100, 100А, 100Б

провулок Центральний, 122, 124А, 138, 140, 148, 148А

Раніше повідомлялося, що у селищі Казанка на Миколаївщині оголосили тендер на капітальний ремонт протирадіаційного укриття та систем опалення Казанківської багатопрофільної лікарні. На перший етап робіт виділили 5,3 мільйона гривень.