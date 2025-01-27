У Миколаєві понад 70 будинків залишились без опалення
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- Альона Коханчук
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9:41, 27 січня, 2025
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У понеділок, 27 січня, ряд будинків залишились без опалення через ремонтні роботи.
Про це повідомили у Миколаївській ТЕЦ.
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт, тимчасово відкобчили подачу тепла з 03:00 27 січня до 22:00 27 січня за наступними адресами:
- вулиця Колодязна, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22
- вулиця Колодязна, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 11, 13А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41
- вулиця 6-а Слобідська,1, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11
- вулиця Марка Кропивницького (Потьомкінська), 131А, 131Б, 131В, 141, 143, 143А, 145, 145А, 147, 147А, 149, 153, 154, 155
- проспект Центральний, 152, 152А, 158, 160, 162, 166, 184, 186
- вулиця 3-а Слобідська, 28, 26, 24, 30
- провулок Центральний, 171, 173, 177, 179, 181, 183
- вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова), 110, 110Б, 110А, 112
- вулиця 3-а Слобідська, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А
- провулок Центральний, 161, 159, 157, 149, 151, 153, 155, 151А
- вулиця 3-а Слобідська, 19, 49, 51, 51А, 51Б, 57
- вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова), 100, 100А, 100Б
- провулок Центральний, 122, 124А, 138, 140, 148, 148А
Раніше повідомлялося, що у селищі Казанка на Миколаївщині оголосили тендер на капітальний ремонт протирадіаційного укриття та систем опалення Казанківської багатопрофільної лікарні. На перший етап робіт виділили 5,3 мільйона гривень.
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