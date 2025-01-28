Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 28 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Соборна;

вул. Маріупольська;

вул. Шевченка;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Сінна;

пр. Центральний;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. Дачна;

вул. Є. Логінова;

вул. Лазурна;

пров. 3 Парниковий;

вул. Абрикосова;

пров. 2 Парніковий;

вул. 3 Слобідська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Привільна;

пров. Привільний;

вул. Ракетна;

вул. Безіменна;

вул. Лютнева;

пров. Інгульський;

Інгульський проїзд;

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. 2 Баштанський;

пров. 3 Баштанський;

пров. 4 Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній;

вул. Баштанська;

вул. 1 Слобідська;

вул. 2 Слобідська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Садова;

кут В. Морська — 2 Слобідська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 по вулиці Квітковій.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.