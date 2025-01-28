Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 28 січня, 2025
-
Сьогодні, 28 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Соборна;
- вул. Маріупольська;
- вул. Шевченка;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Сінна;
- пр. Центральний;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. Дачна;
- вул. Є. Логінова;
- вул. Лазурна;
- пров. 3 Парниковий;
- вул. Абрикосова;
- пров. 2 Парніковий;
- вул. 3 Слобідська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. Привільна;
- пров. Привільний;
- вул. Ракетна;
- вул. Безіменна;
- вул. Лютнева;
- пров. Інгульський;
- Інгульський проїзд;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- пров. 2 Баштанський;
- пров. 3 Баштанський;
- пров. 4 Баштанський;
- пров. Наскрізний;
- пров. Ясний;
- пров. Крайній;
- вул. Баштанська;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Садова;
- кут В. Морська — 2 Слобідська.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 по вулиці Квітковій.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
Останні новини про: Відключення електроенергії