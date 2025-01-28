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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 28 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Соборна;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Сінна; 
  • пр. Центральний;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Дачна;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Лазурна;
  • пров. 3 Парниковий;
  • вул. Абрикосова;
  • пров. 2 Парніковий;
  • вул. 3 Слобідська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Привільна;
  • пров. Привільний;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Безіменна;
  • вул. Лютнева;
  • пров. Інгульський;
  • Інгульський проїзд;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. 2 Баштанський;
  • пров. 3 Баштанський;
  • пров. 4 Баштанський;
  • пров. Наскрізний;
  • пров. Ясний;
  • пров. Крайній;
  • вул. Баштанська;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Садова;
  • кут В. Морська — 2 Слобідська.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 по вулиці Квітковій.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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