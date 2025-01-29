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Медики Одеси виїжджали на виклики майже 21 тисячу разів у 2024 році

Автомобілі невідкладної допомоги в Одесі. Фото: Одеська міська радаАвтомобілі невідкладної допомоги в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У 2024 році бригади Одеського міського центру невідкладної медичної допомоги майже 21 тисячу разів виїздили до пацієнтів за викликами до кол-центру.

Як повідомили у пресслужбі Одеської міської ради, лікарі також надали близько 15 тисяч консультацій, з яких 301 стосувалася здоров'я дітей.

Для надання невідкладної допомоги та медичного супроводу бригади Центру більше трьох тисяч разів виїжджали до пацієнтів у важкому стані та з інвалідністю, а також тих, хто потребує гемодіалізу.

Крім того, медики госпіталізували до лікарень понад 1,7 тисячі пацієнтів, а більше ніж тисячу — перевезли між стаціонарами.

Нагадаємо, що лікарні в Миколаївській області укомплектовані медиками лише на 67%, середній вік яких складає 55-60 років.

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