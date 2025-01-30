В «Укренерго» спростували чутки про відключення світла через похолодання

Укренерго спростувало чутки про відключення світла через похолодання, фото МикВісті

У мережі почала поширюватися інформація про можливі обмеження електропостачання через похолодання. Однак в «Укренерго» спростували ці повідомлення та запевнили, що жодних підстав для таких прогнозів наразі немає.

Як зазначили в компанії, деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про ймовірність вимушених відключень електроенергії з 3 лютого, посилаючись на очікуване зниження температури по всій Україні. Втім, в «Укренерго» наголосили, що прогнозоване похолодання не створює критичних ризиків і не призведе до необхідності обмежень у постачанні електроенергії.

Енергетики запевняють, що ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною, а фахівці опрацьовують усі можливі сценарії, зокрема й у разі різкого похолодання. Водночас у компанії нагадали, що єдиною причиною вимушених відключень електроенергії є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Нагадаємо, що 30 січня у Миколаєві через поточні ремонти мережі діють планові відключення електроенергії.