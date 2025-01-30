Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 30 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. 2 Маячний;

пров. Б. Хмельницького;

вул. Оранжерейна;

вул. Дачна СВТ Зорька;

вул. Дачна;

вул. Б. Хмельницького;

пров. 1 Маячний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Оранжерейна;

вул. Погранична;

вул. 9 Поздовжня;

вул. Будівельників;

вул. Шкільна;

вул. 8 Поздовжня.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.