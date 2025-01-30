Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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7:45, 30 січня, 2025
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Сьогодні, 30 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. 2 Маячний;
- пров. Б. Хмельницького;
- вул. Оранжерейна;
- вул. Дачна СВТ Зорька;
- вул. Дачна;
- вул. Б. Хмельницького;
- пров. 1 Маячний.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Оранжерейна;
- вул. Погранична;
- вул. 9 Поздовжня;
- вул. Будівельників;
- вул. Шкільна;
- вул. 8 Поздовжня.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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