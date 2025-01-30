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Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 30 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. 2 Маячний;
  • пров. Б. Хмельницького;
  • вул. Оранжерейна;
  • вул. Дачна СВТ Зорька;
  • вул. Дачна;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • пров. 1 Маячний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Оранжерейна;
  • вул. Погранична;
  • вул. 9 Поздовжня;
  • вул. Будівельників;
  • вул. Шкільна;
  • вул. 8 Поздовжня.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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