СБУ затримала підозрювану у коригуванні російських ударів по Херсону

У Херсоні затримали місцеву жительку за передачу координат росіянам, фото: СБУ

У Херсоні затримали 44-річну місцеву жительку, яку підозрюють у передачі росіянам координат для обстрілів правобережної частини області.

Як повідомили в Службі безпеки України, жінка обходила вулиці міста, фотографувала розташування українських військових і позначала їх на карті. Також вона відстежувала наслідки обстрілів і передавала звіти.

За словами правоохоронців, у поле зору росіян жінка потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Її затримали під час збору інформації поблизу військового об’єкта. У неї вилучили телефон із доказами.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою, слідство триває.

Переписка підозрюваної з росіянами, фото: СБУ Переписка підозрюваної з росіянами, фото: СБУ

Раніше СБУ викрила двох осіб, яких підозрюють у передачі розвідданих російським спецслужбам для ударів по південних регіонах України. Серед підозрюваних — 15-річний житель Вознесенська на Миколаївщині, якого залучив до співпраці 20-річний мешканець Одещини.