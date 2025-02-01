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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 1 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Перший;
  • пр. Героїв України;
  • вул. Новоодеська;
  • вул. 79 Бригади;
  • вул. Лагерна;
  • вул. Берегова;
  • пров. Дружний;
  • пров. 3-й Індустріальний;
  • пров. Саранчука Петра;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Віталія Бохонка;
  • СТ ім. 61 Комунара.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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