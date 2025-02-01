Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 01 лютого, 2025
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Сьогодні, 1 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. Перший;
- пр. Героїв України;
- вул. Новоодеська;
- вул. 79 Бригади;
- вул. Лагерна;
- вул. Берегова;
- пров. Дружний;
- пров. 3-й Індустріальний;
- пров. Саранчука Петра;
- вул. Космонавтів;
- вул. Віталія Бохонка;
- СТ ім. 61 Комунара.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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