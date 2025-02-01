Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 1 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Перший;

пр. Героїв України;

вул. Новоодеська;

вул. 79 Бригади;

вул. Лагерна;

вул. Берегова;

пров. Дружний;

пров. 3-й Індустріальний;

пров. Саранчука Петра;

вул. Космонавтів;

вул. Віталія Бохонка;

СТ ім. 61 Комунара.