Румунські рятувальники розшукують п’ятьох українців, які зникли в горах

Пошукова операція в горах. Фото: Сальвамонт Марамуреш

У Румунії триває пошук п’яти громадян України, які зникли 20 днів тому після того, як вирушили через гори з метою перетнути кордон.

Як повідомляє Digi24, рятувальні служби разом із прикордонною поліцією розпочали пошуки українців 31 січня.

Група зниклих, поділена на дві частини, вирушила в подорож до Румунії три тижні тому.Родичі зниклих подали офіційний запит на їхній розшук, вказавши, що з того часу не отримували жодних звісток про їхнє місцезнаходження.

На жаль, родичі не змогли надати жодних конкретних підказок щодо їхнього маршруту, однак припустили, що вони могли рухатися до небезпечної ділянки гори Піп Іван, одного з найбільш складних районів для проходу.

Рятувальники використовували безпілотники для пошуків, але після шести годин безрезультатних пошуків операцію було призупинено. Пошуки відновлять, коли з’явиться більше інформації.

Нагадаємо, що протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.