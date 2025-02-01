ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл історичного центру Одеси

Наслідки обстрілу Одеси 31 січня 2025 року. Фото: Геннадій Труханов

Команда ЮНЕСКО вже працює над документуванням шкоди після ракетного обстрілу історичного центру Одеси, що стався минулої ночі.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Разом з українською владою визначаються перші кроки для реагування на ситуацію. Постраждали щонайменше дві будівлі, які є частиною об’єктів Всесвітньої спадщини.

— ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО, – йдеться у повідомленні.

ЮНЕСКО зазначає, що такі атаки порушують міжнародне право та загрожують збереженню культурної спадщини. Вже найближчим часом організація направить місію для оцінки пошкоджень та допомоги у відновленні цих об’єктів.