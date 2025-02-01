ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл історичного центру Одеси
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- Аліна Квітко
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22:00, 01 лютого, 2025
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Команда ЮНЕСКО вже працює над документуванням шкоди після ракетного обстрілу історичного центру Одеси, що стався минулої ночі.
Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Разом з українською владою визначаються перші кроки для реагування на ситуацію. Постраждали щонайменше дві будівлі, які є частиною об’єктів Всесвітньої спадщини.
— ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО, – йдеться у повідомленні.
ЮНЕСКО зазначає, що такі атаки порушують міжнародне право та загрожують збереженню культурної спадщини. Вже найближчим часом організація направить місію для оцінки пошкоджень та допомоги у відновленні цих об’єктів.
Як відомо, ввечері 31 січня російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Станом на вечір було відомо про двох постраждалих.
Мер Одеси Геннадій внаслідок ракетної атаки 31 січня на історичний центр пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини.
Раніше повідомлялось, в Одесі розширять межі історичного центру: його включать в список ЮНЕСКО.
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