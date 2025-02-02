Тайвань забороняє всім державним установам використовувати DeepSeek. Фото: Bloomberg

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури з міркувань безпеки використовувати технології китайського стартапу в галузі штучного інтелекту DeepSeek.

Про це повідомляє Bloomberg.

— Його робота пов’язана з проблемами безпеки, такими як транскордонна передача та витік інформації, – йдеться в заяві Міністерства цифрових справ Тайваню.

Відомство заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запиту DeepSeek, враховуючи його китайське походження.

— Це продукт, який ставить під загрозу національну інформаційну безпеку, – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич планує впровадити штучний інтелект для автоматизації процесу зачитування проєктів рішень під час засідань міської ради.