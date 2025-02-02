Тайвань забороняє всім державним установам використовувати DeepSeek
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- Аліна Квітко
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6:13, 02 лютого, 2025
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Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури з міркувань безпеки використовувати технології китайського стартапу в галузі штучного інтелекту DeepSeek.
Про це повідомляє Bloomberg.
— Його робота пов’язана з проблемами безпеки, такими як транскордонна передача та витік інформації, – йдеться в заяві Міністерства цифрових справ Тайваню.
Відомство заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запиту DeepSeek, враховуючи його китайське походження.
— Це продукт, який ставить під загрозу національну інформаційну безпеку, – йдеться в заяві міністерства.
Нагадаємо, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич планує впровадити штучний інтелект для автоматизації процесу зачитування проєктів рішень під час засідань міської ради.
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