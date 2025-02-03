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«Успіх противника став можливим через нашу оперативну неготовність», — генерал Назаров

Радник та консультант колишнього головнокомандувача Валерія Залужного генерал-майор Віктор НазаровРадник та консультант колишнього головнокомандувача Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров

Радник та консультант колишнього головнокомандувача Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров вважає, що рішення про використання Збройних сил України могло бути прийняте ще за два місяці до вторгнення Росії в Україну. Це б дозволило ЗСУ краще підготуватися до відсічі збройної агресії.

Про це Віктор Назаров заявив в інтерв'ю BBC.

— За певних обставин — або безпосередня агресія, або загроза нападу — приймається рішення після відповідного розгляду на РНБО і виноситься воно потім, згідно з законом про оборону, в залу Верховної Ради, де подається документ про застосування Збройних сил, про проведення мобілізації і за необхідністю — про введення правового режиму воєнного стану. Оці три наріжні камені, які дають можливість Збройним силам виконувати в повному обсязі свої функціональні обов'язки. Ті обов'язки, які на них покладає Конституція. Якщо цього нема, то не можна говорити про те, що Збройні сили мали всі необхідні спроможності, які б забезпечили гарантоване виконання ними своїх завдань, — заявив Віктор Назаров.

На питання, чи відхиляв президент України Володимир Зеленський пропозиції щодо використання Збройних сил, воєнного стану та мобілізації, генерал-майор відповів, що не може цього стверджувати, адже особисто на відповідних зустрічах не був присутній.

Водночас він наголосив, що у разі прийняття цих рішень заздалегідь, ситуація з відбиттям агресії на півдні та півночі України могла б бути значно кращою:

— Противник навряд чи б мав такий же успіх, який він отримав, виходячи з ситуації нашої фактичної оперативної неготовності до відбиття такого вторгнення», — наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил та нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступив проти мобілізації чоловіків 18-25 років, закликаючи берегти молодь. Залучати до війни слід лише у випадку надзвичайної потреби.

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