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За тиждень на Миколаївщині збільшилась кількість людей, які захворіли на грип та ГРВІ

Хвора жінка. Ілюстративне фото: FreepikХвора жінка. Ілюстративне фото: Freepik

У Миколаївській області за тиждень зросла захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Госпіталізували 150 пацієнтів, з них одного — із ковідом.

Як запевняють у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, показники залишаються в межах сезонних коливань, а епідемічний поріг не перевищений.

При цьому, з 27 січня по 2 лютого захворіли 3999 пацієнтів, з яких 19 — на ковід. Це на 31,2% вище ніж позаминулого тижня.

Особливо високий приріст спостерігається серед дітей — 38,6% (2473 випадки). Зазначається, що діти складають 61,8% від усіх хворих. Найбільше випадків зафіксували серед малюків до 4 років (23,2%) та дітей 5-14 років (62,6%).

 Летальних випадків від грипу та коронавірусу не було.

Вірусологічна лабораторія дослідила 2244 зразки, з яких 14,3% виявилися позитивними. Найбільше на SARS-coV-2 — 78 тестів, риновіруси —66, аденовіруси — 57,  парагрип та RS-віруси — по 25.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за тиждень рівень захворюваності на грип, COVID-19 та ГРВІ зросла на 26,7%, однак епідеміологічний поріг не перевищений.

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