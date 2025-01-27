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На Миколаївщині на 26,7% зросла кількість хворих на грип та COVID-19

На Миколаївщині на 40,9% зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty ImagesНа Миколаївщині на  зросла захворюваність на грип та COVID-19. Фото: Getty Images

На Миколаївщині за тиждень рівень захворюваності на грип, COVID-19 та ГРВІ зросла на 26,7%, однак епідеміологічний поріг не перевищений.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю по профілактики хвороб.

За підсумками тижня, з 13 по 19 січня показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 279,4 (за тиждень захворіло 3048 осіб, в тому числі на COVID-19 – 6), що на 26,7% вище показників позаминулого тижня. Серед дітей рівень захворюваності зріс на 38,3%, серед дорослого населення – збільшення на 13,4%.

«Питома вага захворілих дітей склала 58,5% серед усіх хворих, серед дітей найвищі показники захворюваності реєструються у вікових групах до 4 років (26,1% від усіх захворілих дітей) та 5-14 років (59,4%)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по Миколаївській області захворюваність не перевищує епідпоріг (рівень захворюваності нижче епідпорогу на 42,2%).

Раніше повідомлялося, що станом на 14 січня кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 у Миколаївській області зросла на 40,9% порівняно з попереднім тижнем. 

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