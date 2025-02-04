Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 04 лютого, 2025
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Сьогодні, 4 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Кругова;
- пров. 5 Лінія;
- вул. 5 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- Херсонське шосе;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 5 Поздовжня;
- вул. Мала Морська;
- вул. Спаська;
- вул. Шнеєрсона;
- вул. В. Благовісного;
- пров. Корабелів;
- вул. Данська;
- вул. Корабелів;
- вул. Погранична;
- пров. Суднобудівельників;
- вул. Маріупольська;
- вул. Сінна;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- пров. 10 Лінія;
- пров. 2 Бульварний;
- вул. 10 Лінія;
- вул. 11 Лінія;
- вул. 12 Лінія;
- вул. 3 Поздовжня;
- пров. 6 Круговой;
- пров. 7 Круговой;
- пров. Крайній;
- пров. Середній;
- пров. Ясний;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 4 Поздовжня;
- вул. 5 Лінія;
- вул. Баштанська;
- вул. Кругова;
- вул. Віталія Белінського;
- вул. Одеська;
- вул. Малко-Тернівська;
- вул. Архітектора Старова;
- вул. 7 Слобідська;
- вул. Севастопольська;
- вул. Погранична;
- вул. Ігоря Бедзая;
- пр. Центральний;
- вул. 6 Слобідська.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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