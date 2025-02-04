Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 4 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Кругова;

пров. 5 Лінія;

вул. 5 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

Херсонське шосе;

вул. 3 Лінія;

вул. 5 Поздовжня;

вул. Мала Морська;

вул. Спаська;

вул. Шнеєрсона;

вул. В. Благовісного;

пров. Корабелів;

вул. Данська;

вул. Корабелів;

вул. Погранична;

пров. Суднобудівельників;

вул. Маріупольська;

вул. Сінна;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

пров. 10 Лінія;

пров. 2 Бульварний;

вул. 10 Лінія;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 3 Поздовжня;

пров. 6 Круговой;

пров. 7 Круговой;

пров. Крайній;

пров. Середній;

пров. Ясний;

вул. 3 Лінія;

вул. 4 Поздовжня;

вул. 5 Лінія;

вул. Баштанська;

вул. Кругова;

вул. Віталія Белінського;

вул. Одеська;

вул. Малко-Тернівська;

вул. Архітектора Старова;

вул. 7 Слобідська;

вул. Севастопольська;

вул. Погранична;

вул. Ігоря Бедзая;

пр. Центральний;

вул. 6 Слобідська.