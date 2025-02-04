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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 4 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Кругова;
  • пров. 5 Лінія;
  • вул. 5 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 5 Поздовжня;
  • вул. Мала Морська;
  • вул. Спаська;
  • вул. Шнеєрсона;
  • вул. В. Благовісного;
  • пров. Корабелів;
  • вул. Данська;
  • вул. Корабелів;
  • вул. Погранична;
  • пров. Суднобудівельників;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. Сінна;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. 10 Лінія;
  • пров. 2 Бульварний;
  • вул. 10 Лінія;
  • вул. 11 Лінія;
  • вул. 12 Лінія;
  • вул. 3 Поздовжня;
  • пров. 6 Круговой;
  • пров. 7 Круговой;
  • пров. Крайній;
  • пров. Середній;
  • пров. Ясний;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. 4 Поздовжня;
  • вул. 5 Лінія;
  • вул. Баштанська;
  • вул. Кругова;
  • вул. Віталія Белінського;
  • вул. Одеська;
  • вул. Малко-Тернівська;
  • вул. Архітектора Старова;
  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. Погранична;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • пр. Центральний;
  • вул. 6 Слобідська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

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