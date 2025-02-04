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В Одесі чоловік просидів майже добу в машині, ховаючись від поліції та ТЦК

В Одесі чоловік втік від поліції та зачинився у своєму авто. Фото з Telegram-каналу Новини ОдесиВ Одесі чоловік втік від поліції та зачинився у своєму авто. Фото з Telegram-каналу Новини Одеси

В Одесі чоловік втік від поліції та зачинився у своєму авто на паркінгу житлового комплексу, щоб його не доправили до ТЦК. Однак правоохоронцям все ж вдалось супроводити його до лікарні та передати у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляють місцеві пабліки та пресслужба Патрульна поліція Одеської області.

Інцидент стався 2 лютого біля 21:00 вечора. Повідомляється, що водій порушив правила дорожнього руху. Його зупинили патрульні, і під час перевірки зʼясувалося, що той перебуває в розшуку ТЦК.

Водієві сказали про необхідність проїхати до військкомату, але той зачинився в автомобілі. Потім він різко поїхав з місця зупинки, заїхав до паркінгу одного з ЖК, зачинився в автомобілі та викликав на допомогу адвокатів й інших людей.

«ЖК, де зачинився в автомобілі та викликав на допомогу адвокатів та інших сторонніх осіб, які намагались відволікти увагу поліцейських від громадянина», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Згодом о 21:09 годині 3 лютого у поліції повідомили, що чоловіка супроводили до лікарні та передали у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України готує зміни, які дозволять військовозобов’язаним звертатися до будь-якого територіального центру комплектування, а не лише до того, де вони перебувають на обліку.

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