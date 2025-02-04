У восьми областях України діють аварійні відключення світла
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- Альона Коханчук
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11:28, 04 лютого, 2025
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У вівторок, 4 лютого, через пошкодження об’єктів генерації у восьми областях застосовані аварійні відключення світла.
Про це повідомили в «Укренерго».
Світло протягом дня вимикатимуть у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях.
Зазначається, що споживання електроенергії зростає. Сьогодні станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня – у понеділок. Енергетики закликали українців економно споживати електроенергію з 07:00 до 22:00.
«За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
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