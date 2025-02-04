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У восьми областях України діють аварійні відключення світла

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

У вівторок, 4 лютого, через пошкодження об’єктів генерації у восьми областях застосовані аварійні відключення світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

Світло протягом дня вимикатимуть у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях.

Зазначається, що споживання електроенергії зростає. Сьогодні станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня – у понеділок. Енергетики закликали українців економно споживати електроенергію з 07:00 до 22:00.

«За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

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