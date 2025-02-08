В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Ілюстраційне фото: УНІАН

В Україні з 1 січня розпочалась вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років можуть обрати військовий фах та відповідний виш.

Як повідомляє Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, подати документи для вступу потрібно до червня.

Згідно повідомлення Міністерства оборони України, цьогоріч збільшили підготовку за найбільш потрібними у війську спеціальностями та запровадили навчання за новими напрямками.

Зокрема, оновлюють навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі. Сьогодні найбільш потрібні в ЗСУ такі спеціальності:

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Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;

Безпілотні системи тактичного класу;

Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів;

Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;

Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;

Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);

Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).

Крім того, у 2025 році плануються запровадити у вишах нові спеціальності:

психологічна підтримка персоналу у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил);

фізкультурна-спортивна реабілітація військовослужбовців.

Також зазначається, що актуальними залишається низка традиційних військових професій. Серед них:

юрисконсультська робота;

військовий переклад;

міжнародні відносини у воєнній сфері;

військова психологія;

військова журналістика;

фінанси та військова економіка.

Додаткову інформацію про навчання у військових вишах України можна запитати у відділах рекрутингу та комплектування районних ТЦК та СП за місцем свого проживання.

Нагадаємо, що студенти українських вищих навчальних закладів із вересня проходитимуть базову військову підготовку. Вона включатиме 90 годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ.