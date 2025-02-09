Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 9 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Адміральська;

вул. А. Покровського;

вул. В. Благовісного;

вул. Аркасівська.