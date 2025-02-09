  • неділя

    9 лютого, 2025

  • -2.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 лютого , 2025 неділя

  • Миколаїв • -2.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українська лазерна зброя зможе збивати безпілотники, — командувач Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, скриншот з інтерв'ю проєкту PRESSINGКомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, скриншот з інтерв'ю проєкту PRESSING

Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в інтерв'ю проєкту PRESSING.

Як розповів полковник, українці змогли розробити власну лазерну зброю за кілька місяців. Наразі тривають випробування: така зброя пропалює метал і збиває цілі. 

— Я супроводжую цей проєкт для того, щоб за допомогою технологічних рішень ми могли ефективно збивати «Шахеди», розвідувальні дрони противника, забезпечувати оборону стратегічних об’єктів і місць проживання нашого населення, — сказав Вадим Сухаревський.

Командувач СБС впевнений, що незабаром лазер зможе збивати повітряні цілі на рівні з мобільними вогневими групами, які використовують кулемети.  

Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї Росії вночі 6 лютого.

Останні новини про: Війна в Україні

У Південноукраїнську планують відкрити центр реабілітації для військових
Трамп заявив ЗМІ, що говорив з Путіним телефоном
Війська РФ обстріляли Херсонщину: поранено дитину та поліціянта зі службовим собакою
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують встановити сонячні панелі для безперебійного водопостачання на 34 точках видачі води

Юлія Бойченко
новини

У центрі Миколаєва виставили на продаж історичну будівлю за ₴3,5 млн

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщина увійшла до п'ятірки областей, які подали найбільше прєктів у систему DREAM

Юлія Бойченко
новини

«Жіночий всесвіт»: у Миколаєві відкрили виставку квілінгу та вишивки

Даріна Мельничук
новини

«Миколаївоблтеплеонерго» щомісяця видає близько 10 млн літрів безкоштовної питної води

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Війська РФ обстріляли Херсонщину: поранено дитину та поліціянта зі службовим собакою
Трамп заявив ЗМІ, що говорив з Путіним телефоном
У Південноукраїнську планують відкрити центр реабілітації для військових

У центрі Миколаєва виставили на продаж історичну будівлю за ₴3,5 млн

Юлія Бойченко

За січень Миколаївщина заробила понад $10 млн на експорті

Миколаївщина увійшла до п'ятірки областей, які подали найбільше прєктів у систему DREAM