Українська лазерна зброя зможе збивати безпілотники, — командувач Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, скриншот з інтерв'ю проєкту PRESSING

Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в інтерв'ю проєкту PRESSING.

Як розповів полковник, українці змогли розробити власну лазерну зброю за кілька місяців. Наразі тривають випробування: така зброя пропалює метал і збиває цілі.

— Я супроводжую цей проєкт для того, щоб за допомогою технологічних рішень ми могли ефективно збивати «Шахеди», розвідувальні дрони противника, забезпечувати оборону стратегічних об’єктів і місць проживання нашого населення, — сказав Вадим Сухаревський.

Командувач СБС впевнений, що незабаром лазер зможе збивати повітряні цілі на рівні з мобільними вогневими групами, які використовують кулемети.

Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї Росії вночі 6 лютого.