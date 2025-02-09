Українська лазерна зброя зможе збивати безпілотники, — командувач Сухаревський
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- Юлія Бойченко
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15:10, 09 лютого, 2025
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Сили оборони незабаром зможуть збивати російські безпілотники за допомогою лазерної зброї.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в інтерв'ю проєкту PRESSING.
Як розповів полковник, українці змогли розробити власну лазерну зброю за кілька місяців. Наразі тривають випробування: така зброя пропалює метал і збиває цілі.
— Я супроводжую цей проєкт для того, щоб за допомогою технологічних рішень ми могли ефективно збивати «Шахеди», розвідувальні дрони противника, забезпечувати оборону стратегічних об’єктів і місць проживання нашого населення, — сказав Вадим Сухаревський.
Командувач СБС впевнений, що незабаром лазер зможе збивати повітряні цілі на рівні з мобільними вогневими групами, які використовують кулемети.
Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї Росії вночі 6 лютого.
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