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ЗСУ атакували аеродром РФ, де обслуговували авіацію для ударів по Херсонщині та Запоріжжю

Атака на аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї Росії, фото: Генштаб ЗСУАтака на аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї Росії, фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по аеродрому «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї Росії вночі 6 лютого.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, удари були результативними: зафіксовано влучання в ціль, вибухи та подальшу пожежу. Наразі триває уточнення масштабів ураження.

Зазначається, що цей об’єкт російські війська використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників «Shahed» для атак на територію України. Крім того, аеродром обслуговував авіаційну техніку, яка брала участь у бойових діях у Запорізькій та Херсонській областях.

«Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть», — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що раніше Міноборони Росії заявили про збиття 121 українського безпілотника у 11 регіонах, включаючи Москву та окупований Крим.

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