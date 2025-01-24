  • пʼятниця

    24 січня, 2025

  • 3.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Росії заявили про атаку 121 українського дрона на 11 областей, Москву і Крим

Український БпЛА, фото: chas.newsУкраїнський БпЛА, фото: chas.news

У ніч на 24 січня Міноборони Росії заявили про збиття 121 українського безпілотника у 11 регіонах, включаючи Москву та окупований Крим.

Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 121 український безпілотний літальний апарат», — йдеться в повідомленні.

У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила 37 безпілотників над Брянською областю, 20 — над Рязанською, по 17 — над Курською і Саратовською.

А також сім — над територією Ростовської області, по шість — над територією Московської та Бєлгородської областей, три — над територією Воронезької області, по два — над територією Тульської, Липецької й Орловської областей. Один — над Москвою. А ще один — над окупованим Кримом.

Раніше також українські військові завдали ударів по низці стратегічних об’єктів у Росії та на окупованих територіях.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Внаслідок атаки російського дрону на Миколаївщині постраждав чоловік
У Росії заявили про збиття 31 безпілотника над семи регіонами
Україна завдала ударів по нафтобазі та авіаційному заводу в Росії
Реклама

Читайте також:

новини

Фонтан на Соборній зламався через затоплене приміщення з обладнанням

Аліна Квітко
новини

Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів

Аліна Квітко
новини

«Підрядник не зупиняється», — відновити багатоповерхівку на Янтарній у Миколаєві обіцяють до літа 2025 року

Юлія Бойченко
новини

«Люди отримують сертифікати, не бачу проблеми», — у ДЖКХ немає планів на відбудову житла у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Україна завдала ударів по нафтобазі та авіаційному заводу в Росії
У Росії заявили про збиття 31 безпілотника над семи регіонами
Внаслідок атаки російського дрону на Миколаївщині постраждав чоловік

Росіяни атакували Київщину безпілотниками: загинули троє людей

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси