У Росії заявили про атаку 121 українського дрона на 11 областей, Москву і Крим

Український БпЛА, фото: chas.news

У ніч на 24 січня Міноборони Росії заявили про збиття 121 українського безпілотника у 11 регіонах, включаючи Москву та окупований Крим.

Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 121 український безпілотний літальний апарат», — йдеться в повідомленні.

У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила 37 безпілотників над Брянською областю, 20 — над Рязанською, по 17 — над Курською і Саратовською.

А також сім — над територією Ростовської області, по шість — над територією Московської та Бєлгородської областей, три — над територією Воронезької області, по два — над територією Тульської, Липецької й Орловської областей. Один — над Москвою. А ще один — над окупованим Кримом.

Раніше також українські військові завдали ударів по низці стратегічних об’єктів у Росії та на окупованих територіях.