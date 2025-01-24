У Росії заявили про атаку 121 українського дрона на 11 областей, Москву і Крим
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- Марія Хаміцевич
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8:40, 24 січня, 2025
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У ніч на 24 січня Міноборони Росії заявили про збиття 121 українського безпілотника у 11 регіонах, включаючи Москву та окупований Крим.
Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.
«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 121 український безпілотний літальний апарат», — йдеться в повідомленні.
У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила 37 безпілотників над Брянською областю, 20 — над Рязанською, по 17 — над Курською і Саратовською.
А також сім — над територією Ростовської області, по шість — над територією Московської та Бєлгородської областей, три — над територією Воронезької області, по два — над територією Тульської, Липецької й Орловської областей. Один — над Москвою. А ще один — над окупованим Кримом.
Раніше також українські військові завдали ударів по низці стратегічних об’єктів у Росії та на окупованих територіях.
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