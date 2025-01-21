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Україна завдала ударів по нафтобазі та авіаційному заводу в Росії

У ніч на 21 січня українські військові завдали ударів по низці стратегічних об’єктів у Росії та на окупованих територіях.

За даними Генштабу ЗСУ, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій атакували нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області РФ. Внаслідок удару спалахнули резервуари з пально-мастильними матеріалами, які використовуються для забезпечення російських військ. Нафтобаза належить корпорації «Роснефть».

Також було уражено інфраструктуру АО «Смоленський авіаційний завод» у Смоленській області, де модернізуються та виробляються бойові літаки. На території заводу зафіксовано вибухи.

Окрім цього, українські сили завдали удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Там зафіксовано вибухи та задимлення в районі цілі. Інформація про результати атак уточнюється, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 20 січня у Міноборони Росії заявили, що за минулу ніч вони нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА.

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